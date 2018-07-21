Санін – про "Маріупольгейт": Деякі "гарячі голови" досі погрожують мені розправою

Віце-президент Маріуполя Андрій Санін пригадав події навколо неявки Динамо на матч УПЛ 2017/18 та подальший розгляд справи у Лозанні.

"Як я ставлюсь до того, що тепер я впізнавана персона? Поклавши руку на серце, хочу зазначити, що це був не мій вибір. Просто хтось повинен був взяти на себе сміливість і вийти до преси, щоб прийняти удар. ФК Маріуполь – маленький клуб, з невеликим офісом, тому лізти на барикади довелося його топ-менеджеру.

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Вдалося це чи ні? Судити вже точно не мені. Але, судячи з численних "промінців щастя", які мені регулярно надсилають в Фейсбуці представники київської торсиди, витримати всі спрямовані в нашу сторону удари нам все-таки вдалося.

Не ми ініціювали цю війну. Вона нам не була потрібна зовсім, тому і ніякої особливої радості від перемоги в Лозанні ми не зазнали. Тільки полегшення від того, що завершився процес, який жодним чином не прикрашав український футбол.

Хоч деякі "гарячі голови" досі загрожують мені фізичною розправою, я все ж бачу, що левова частка вболівальників "біло-синіх" – люди розсудливі. І питання про "Маріупольгейт" адресують в правильну сторону, на вулицю Грушевського, 3. Тому я вірю, що час все розставить по своїх місцях, і негатив зійде нанівець.

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Особисто для мене клуб Динамо Київ був, є і буде одним з грандів українського футболу, на який маленькі клуби завжди рівнялися. З братами Суркісами у мене нормальні стосунки – під час слухання справи у Лозанні ми з Ігорем Михайловичем навіть думали, як винести з кухні CAS каву для працівників телеканалу "Футбол", які мерзли на вулиці", – цитує Саніна Tribuna.