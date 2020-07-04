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Сане відмовився носити футболку із зірковим номером на офіційній презентації в Баварії – благородна причина

4 липня 14:23 - Читать на русском
Сане відмовився носити футболку із зірковим номером на офіційній презентації в Баварії – благородна причина
Лерой Сане / Сайт Баварії

Новачок Баварії Лерой Сане вирішив з перших хвилин в клубі показати своє дружнє ставлення до партнерів.

Вінгер не захотів, щоб на офіційній презентації його фотографували з "десяткою" на спині, інформує Twitter Баварії.

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У сезоні 2019/20 цей номер належав Філіппе Коутінью, і Сане не хотів ображати партнера показовою "крадіжкою". Щоправда, бразилець все ж змушений дограти сезон під іншим номером, а його відхід з Баварії – справа майже вирішена.

Нагадаємо, Сане підписав контракт з мюнхенцями до літа 2025 року. За інформацією ЗМІ, сума трансферу становила близько 60 млн євро з урахуванням бонусів, а зарплата вінгера – 17 млн на рік.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Футбольна форма Філіппе Філіппе Коутінью Лерой Лерой Сане
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