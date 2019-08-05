Сане у разі переходу в Баварію встановить одразу декілька рекордів та гратиме під знаковим номером

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане вже незабаром може стати гравцем Баварії.

Баварія близька до придбання гравця Манчестер Сіті Лероя Сане. Мюнхенці заплатять за німецького вінгера 110 млн євро, що зробить Сане найдорожчим придбанням в історії Бундесліги.

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Крім того, 23-річний футболіст отримуватиме 18 млн євро на рік, що зробить його найбільш високооплачуваним гравцем Баварії. Зараз цей рекорд втримує Роберт Левандовскі з зарплатнею у 16 млн євро.

У разі переходу в Баварію вінгер Манчестер Сіті виступатиме під 10-м номером, який до кінця минулого сезону належав легендарному Ар'єну Роббену, повідомляє France Football.

Сане перебрався в Англію влітку 2016 року з Шальке. За цей час він виграв усі внутрішні трофеї, 3 з них – протягом одного сезону.

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