Сане сяде за стіл переговорів з Манчестер Сіті щодо нового контракту

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане не виключає варіанту залишитись у команді Гвардіоли.

Лерой Сане не спішить покидати "містян" і готовий розглянути пропозицію босів Сіті щодо продовження контракту, повідомляє The Telegraph.

Манчестер Сіті готовий обміняти Сане на іншу зірку збірної Німеччини

На 24-річного хавбека активно полює Баварія, що підтвердили у таборі мюнхенців. Чинний контракт Лероя з Манчестер Сіті розрахований до літа 2021 року. За інформацією порталу transfermarkt його вартість оцінюється у 100 млн євро.

Нинішній сезон Сане пропустив через важку травму, але вже протягом найближчих тижнів може повернутись на поле.

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