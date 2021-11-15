Сане, Стерлінг та інші зірки позаду: гравець Шахтаря став найкращим у кваліфікації ЧС-2020 – статистичний рейтинг
Ізраїльський легіонер Шахтаря Манор Соломон успішно виступає у складі своєї національної команди.
Груповий етап європейської кваліфікації на ЧС-2022 завершується. Саме час підбивати підсумки. Іноді для гравців вони кращі, ніж для їхніх команд.
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Статистичний портал WhoScored оприлюднив рейтинг найкращих дриблерів відбору. Першим став хавбек Шахтаря Манор Соломон, в активі якого 31 одна успішна спроба із 55. Рахім Стерлінг та Лерой Сане роблять це успішніше, але рідше.
Додамо, що збірна Ізраїлю не змогла вийти навіть у плей-офф кваліфікації і за тур до завершення відбору посідає третє місце у групі F.
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