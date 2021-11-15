Груповий етап європейської кваліфікації на ЧС-2022 завершується. Саме час підбивати підсумки. Іноді для гравців вони кращі, ніж для їхніх команд.

Англія з хет-триком Кейна розбила Албанію, кінець казки Данії, Соломон долучився до гола Ізраїлю: ЧС-2022, результати

Статистичний портал WhoScored оприлюднив рейтинг найкращих дриблерів відбору. Першим став хавбек Шахтаря Манор Соломон, в активі якого 31 одна успішна спроба із 55. Рахім Стерлінг та Лерой Сане роблять це успішніше, але рідше.

Додамо, що збірна Ізраїлю не змогла вийти навіть у плей-офф кваліфікації і за тур до завершення відбору посідає третє місце у групі F.

ЧС-2022: доля України в чужих руках, трилер у групі Нідерландів – всі розклади перед останнім туром відбору