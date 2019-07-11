Сане став пріоритетною метою ПСЖ – німець може замінити Неймара в Парижі

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане може перейти у французький ПСЖ.

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За інформацією джерела, в стані парижан вважають вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане в якості своєї пріоритетної трансферної мети на випадок, якщо Неймар таки покине клуб цього літа. Нагадаємо, контракт гравця з "містянами" розрахований до літа 2021 року.

Зазначимо, що Сане перейшов в Манчестер Сіті влітку 2016 року з Шальке за суму в 50,5 млн євро. У минулому сезоні на клубному рівні німець взяв участь в 47 матчах, відзначившись 16 забитими м'ячами і 18 результативними передачами.

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