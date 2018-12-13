Сане став лише 5-м німцем в Лізі чемпіонів, який забив щонайменше 2 голи в одному матчі

Півзахисник Манчестер Сіті Лерой Сане допоміг своїй команді здолати Хоффенхайм в матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У вчорашньому матчі 22-річний хавбек оформив дубль. Таким чином, Сане став лише 5-м німцем, який забив мінімум двічі в матчі Ліги чемпіонів, повідомляє Opta.

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Раніше подібне вдавалося лише Маркусу Мюнху, Лукасу Подольскі, Месуту Озілу та Ілкаю Гюндогану (двічі). При чому, лише Озіл зумів відзначитися трьома голами.

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Зауважимо, що до матчу з Хоффенхаймом Сане не забивав у матчах Ліги чемпіонів протягом 18-ти місяців.