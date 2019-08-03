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Сане пропустить матч з Ліверпулем через страх отримати травму, яка може зірвати мегатрансфер в Баварію, – Bild

18:28 260 Читать на русском
Сане пропустить матч з Ліверпулем через страх отримати травму, яка може зірвати мегатрансфер в Баварію, – Bild
Лерой Сане / Getty Images

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане твердо налаштований перейти в Баварію. Сторони намагаються мінімізувати ризики – німець вже узгодив особистий контракт з мюнхенським клубом.

 

Низка авторитетних німецьких видань заявила, що Лерой Сане узгодив особистий контракт з Баварією (18-20 млн євро до виплати податків). Єдине невирішене питання – сума відступних для Манчестер Сіті.

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Мюнхен заплатить точно понад 100 млн євро, але це явно будуть не ті космічні 150 мільйонів, про які писали в Англії. За інформацією Sky Sport і Express, трансфер буде закритий протягом наступних 5 днів. Найпізніше Сане може стати гравцем Баварії в наступний четвер.

Однак найцікавіший інсайд викотив Bild. Як повідомляє видання, Лерой Сане не зіграє за Ман Сіті в завтрашньому Суперкубку Англії проти Ліверпуля (17:00 за Києвом). Причина проста – травма може зірвати мегатрансфер у Баварію в останній момент.

Щоправда, журналісти Manchester Evening News зафіксували фотокамерами, що Сане відправився разом з командою на матч з Ліверпулем.

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