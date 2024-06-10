Сане потрапив на першу шпальту свіжого номера GQ Germany. Стилісти та фотографи підібрали для Лероя кілька модних образів. Переважали чорні, червоні та зелені кольори.

Салах взяв участь у колоритній фотосесії: потужна доза ностальгії

Вінгер дав велике інтерв'ю про різницю між Англією та Німеччиною, вплив критики та власне світосприйняття. Він сподівається зіграти важливу роль на Євро-2024 та впевнений, що фани об'єднаються для підтримки Бундестім.

У Сане вийшов важкий кінець сезону через проблеми зі здоров'ям. Однак в осінній частині Лерой був лідером Баварії, сформувавши ударну зв'язку з Кейном. У підсумку вінгер забив 10 голів і віддав 13 асистів у всіх турнірах.