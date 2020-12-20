Легенда Баварії та збірної Німеччини Лотар Маттеус не задоволений діями Лероя Сане у мюнхенському клубі, зокрема в переможній грі проти Байєра (2:1).

"Сане не зробив наступний крок. Він повинен звикнути до системи Баварії, до високого і агресивного пресингу. У нього є недоліки і при обороні. Він повинен працювати над цим.

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Гвардіола дозволив йому піти, тому що Сане не працює ззаду так, як Пеп очікує. Сане ще потрібно вчитися. Процес ще не закінчився, хоч і минуло вже багато часу. Він справляється зі своїми невдачами не так, як інші гравці.

Сане не травмований. Це була правильна заміна. Добре, що у Фліка є сміливість замінити його і показати: я тобою незадоволений. Зараз він не є підсиленням для Баварії", – цитує Маттеуса Heimat Sport.

До слова, Лерой вийшов на 32 хвилині матчу проти Байєра, але був замінений вже на 68. Із Сіті в Баварію Сане перебрався за 45 млн євро влітку 2020-го. У поточному сезоні Бундесліги 24-річний німець провів 11 поєдинків, в яких забив три голи та віддав стільки ж асистів.

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