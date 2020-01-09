Сане не перейде в Баварію взимку, – Саліхаміджич

Вінгер Манчестер Сіті Лерой Сане продовжить лікування в Англії, а не в Німеччині.

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич заявив, що Лерой Сане не приєднається до Баварії під час зимового трансферного вікна.

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Чинний чемпіон Німеччини розпочав полювання на 23-річного хавбека ще влітку. Пізніше Сане пошкодив хрестоподібні зв'язки і до сих пір перебуває поза грою.

Раніше сам Сане заявляв, що не проти покинути Манчестер Сіті. Нагадаємо, Лерой приєднався до "містян" у 2016-му, перейшовши з Шальке.

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