Сане купує казкову віллу в Голлівуді, повідомляє Focus. Нерухомість розташована прямо на знаменитих Hollywood Hills та обійдеться футболісту в 8 мільйонів доларів.

Хуммельс знову потрапив у скандал з жінками

Партнерка Лероя – Кендіс Брук – американка і багато часу проводить з дітьми в США. Сане вирішив придбати житло площею 269 квадратних метрів і ділянку (1740 квадратних метрів).

На віллі є три спальні, чотири ванні кімнати, гараж на два автомобілі, джакузі та місця для барбекю. А в сусідах будуть такі зірки, як Джастін Бібер, Тейлор Свіфт і Кеті Перрі.