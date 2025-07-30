Сандерленд звернувся до Челсі з пропозицією орендувати форварда Марка Гіу, інформує журналіст Sky Sports Кіт Дауні. З 2024 року Гіу зіграв за першу команду Челсі лише три неповні матчі, тоді як "чорні коти" готові надати йому регулярну ігрову практику.

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Гіу є вихованцем академії Барселони Ла Масії. Він забив за "блаугранас" переможний гол у ворота Атлетіка у віці 17 років і 291 дня, а потім дебютував у Лізі чемпіонів у матчі з Шахтарем (2:1). Гіу перейшов в Челсі за 6 млн євро, але на цьому кар'єра класичного "дев'ятого номера" в Лондоні зупинилася.

Нагадаємо, що кольори Сандерленда захищає український форвард Назарій Русин. Однак раніше повідомлялося, що тренерський штаб команди на нього сильно не розраховує. Також в Сандерленді є ще один українець – атакувальний півзахисник Тимур Тутєров.

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