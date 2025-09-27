Ноттінгем Форест у рамках 6-го туру АПЛ 2025/26 зустрічався із Сандерлендом. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

АПЛ, 6-й тур

Ноттінгем Форест – Сандерленд – 0:1

Гол: Альдерете, 38

Ісідор вже на восьмій хвилині міг виводити Сандерленд уперед у рахунку. Ноттінгем Форест після стартового відрізка заволодів ініціативою, але знайти Кріса Вуда "червоним" було важко у першому таймі.

На 38-й хвилині команда Олександра Зінченка неочікувано пропустила. Сандерленд вдало використав стандарт: Граніт Джака шикарно навісив і Омар Альдерете переправив м'яч у сітку воріт Селса – 1:0 на користь підопічних Ле Брі.

"Лісники" мали претензії до арбітра, сигналізуючи про порушення правил перед взяттям воріт, але VAR не зафіксував нічого в діях гравців Сандерленда. Ще перед свистком на перерву Дан Ндоє міг зрівнювати – зрештою м'яч пройшов у сантиметрах від штанги.

На початку другого тайму Сандерленд мав нагоду подвоїти рахунок, але Зінченко надійно відзахищався і врятував команду Постекоглу. На 73-й хвилині Ігор Жезус міг зрівнювати рахунок, проте воротар "котів" Робін Руфс був бездоганним. Ще кілька шансів наприкінці зустрічі було у Кріса Віда, але новозеландському форварду просто не щастило цього вечора.

У підсумку матч закінчився мінімальною перемогою Сандерленда на виїзді, яка щонайменше тимчасово вивела команду Ле Брі на проміжне третє місце АПЛ. Натомість Постекоглу довів свою серію без перемог на чолі Форест до 5 матчів.

