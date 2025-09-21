У рамках 5-го туру АПЛ 2025/26 Борнмут розкатав безгольову нічию з Ньюкаслом, а Сандерленд врятувався від поразки Астон Віллі (1:1). Звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Англії 2025/26, 5-й тур

Борнмут – Ньюкасл – 0:0

Сандерленд – Астон Вілла – 1:1

Голи: Ісідор, 76 – Кеш, 67

Вилучення: Мандава, 33 (Сандерленд)

Фулхем впевнено переміг Брентфорд – Ярмолюк у двох пропущених голах зіграв неідеально

Борнмут провів антифутбольний домашній матч проти Ньюкасла. "Вишні" в основний час провели 8 ударів, 5 із яких було заблоковано і лише один пройшов у площину. Сумарна гострота – 0,43 очікуваних голи. "Сороки" зіграли ще гірше, видавши за цей час 4 удари на 0,14 xG. При цьому останній постріл стався вже на 25-й хвилині.

У компенсований час команда Андоні Іраоли могла перемогти завдяки удару зі стандарту у виконанні Клюйверта, але Поуп не спав. У підсумку, фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Борнмут тимчасово піднявся у топ-3, однак перервав 3-матчеву серію перемог – Ньюкасл же має лишень одну звитягу в п'яти турах.

У паралельному матчі було трішки веселіше. Сандерленд приймав Астон Віллу, залишившись у меншості на 34-й хвилині. Господарі віддали ініціативу, володіючи м'ячем 30% часу, однак підопічні прагматичного Емері все одно примудрилися завдати менше ударів. Відкрити рахунок "вілланам" вдалося аж на 67-й хвилині – це Метті Кеш шикарно вгатив метрів з 30-ти, поціливши у праву дев'ятку.

Щастя гостей тривало недовго. "Коти" відігрались вже на 76-й внаслідок скидання Джаки на лівий край штрафного. Ісідор підхопив його та прошив Мартінеса – 1:1. Так матч і завершився. Сандерленд піднявся аж на сьому сходинку, тоді як Астон Вілла залишилась у зоні вильоту. Бірмінгемці не виграли жодного матчу в чемпіонаті.

