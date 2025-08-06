Сандерленд на своєму офіційному сайті оголосив про річну оренду Марка Гіу у Челсі. У минулому сезоні він провів за "синіх" 16 матчів, в яких забив 6 голів. "Я почуваюся чудово і з нетерпінням чекаю на майбутній сезон. Я вважаю себе потужним нападником, здатним змінити хід гри як з м'ячем, так і без нього, і я пишаюся тим, що є природженим бомбардиром. Цей рік – прекрасна можливість для мене допомогти команді досягти того, чого вона дійсно заслуговує, і я з нетерпінням чекаю початку роботи", – зазначив Гіу.

Різник все ще може перейти в АПЛ – клуб українців змінив думку щодо лідера Шахтаря

Гіу є вихованцем академії Барселони Ла Масії. Він забив за "блаугранас" переможний гол у ворота Атлетіка у віці 17 років і 291 дня, а потім дебютував у Лізі чемпіонів у матчі з Шахтарем (2:1). Гіу перейшов в Челсі за 6 млн євро, але на цьому кар'єра класичного "дев'ятого номера" в Лондоні зупинилася.

Нагадаємо, що кольори Сандерленда захищає український форвард Назарій Русин. Однак раніше повідомлялося, що тренерський штаб команди на нього сильно не розраховує. Також в Сандерленді є ще один українець – атакувальний півзахисник Тимур Тутєров.