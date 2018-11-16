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Санчо зізнався, на якого гравця хоче бути схожим, – оригінальний вибір

17 листопада 06:00 4 Читать на русском
Санчо зізнався, на якого гравця хоче бути схожим, – оригінальний вибір
Вейн Руні та Джайдон Санчо / фото із соцмереж

Півзахисник дортмундської Борусії Джайдон Санчо прокоментував свій перший вихід в стартовому складі збірної Англії у матчі проти США.

"Що було особливого? Ймовірно, можливість пограти разом з Вейном Руні. Я дуже радий побути на полі разом з ним. Сподіваюся, колись я буду таким же, як він", – цитує Санчо Squawka.

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Для 18-річного Санчо матч з США став другим у національній збірній. Варто зауважити, що він також став першим за дев'ять років гравцем не з клубу Великобританії, який вийшов в основі збірної Англії.

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Англія - США: Четвер 15 листопада 2018

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Матч завершено
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Англія - США Вейн Руні Вейн Руні Англія Англія Товариські матчі Джайдон Санчо Джайдон Санчо
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