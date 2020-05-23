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Санчо встановив одразу неймовірних досягнення за результативністю – у Борусії Д з'явився новий рекордсмен

20:20 225 Читать на русском
Санчо встановив одразу неймовірних досягнення за результативністю – у Борусії Д з'явився новий рекордсмен
Джейдон Санчо / Фото Борусія Д

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо продовжує шокувати чемпіонат Німеччини своїм талантом.

82’ Фелікс Клаус
 
Рафаел Геррейро 32’
Ашраф Хакімі 78’
32’ Рафаел Геррейро
78’ Ашраф Хакімі
82’ Фелікс Клаус

У матчі 27-го туру Бундесліги Вольфсбург – Борусія Д (0:2) Джейдон Санчо асистував під час другого голу.

Хуммельс провів ювілейний матч за Борусію Д, але свято було зіпсоване

Таким чином, це вже 16-та результативна передача 20-річного англійця у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини, що є абсолютним рекордом команди, повідомляє офіційний сайт "джмелів".

Також Джейдон у поточному розіграші Бундесліги першим набрав 30 очок за системою гол+пас.

Борусія Д била Вольфсбург – жертва збірної України знову забив, а екс-гравець Динамо не допоміг супернику Шахтаря

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Теги
Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Рекорди Джейдон Санчо Джейдон Санчо Вольфсбург - Борусія Дортмунд
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