Санчо встановив одразу неймовірних досягнення за результативністю – у Борусії Д з'явився новий рекордсмен

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо продовжує шокувати чемпіонат Німеччини своїм талантом.

У матчі 27-го туру Бундесліги Вольфсбург – Борусія Д (0:2) Джейдон Санчо асистував під час другого голу.

Хуммельс провів ювілейний матч за Борусію Д, але свято було зіпсоване

Таким чином, це вже 16-та результативна передача 20-річного англійця у нинішньому сезоні чемпіонату Німеччини, що є абсолютним рекордом команди, повідомляє офіційний сайт "джмелів".

Також Джейдон у поточному розіграші Бундесліги першим набрав 30 очок за системою гол+пас.

Борусія Д била Вольфсбург – жертва збірної України знову забив, а екс-гравець Динамо не допоміг супернику Шахтаря