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Санчо впродовж однієї атаки двічі пошив у дурні суперників однаковим фінтом

12:37 567 Читать на русском
Санчо впродовж однієї атаки двічі пошив у дурні суперників однаковим фінтом
Джайдон Санчо / dpa

Вінгер дортмундської Борусії Джайдон Санчо вкотре продемонстрував свій неабиякий талант. Цього разу дісталося оборонцям Фрайбурга – суперника "джмелів" у 13-му турі німецької Бундесліги.

18-річний англієць в одному з епізодів поєдинку отримав м'яч у центрі поля, класним фінтом знищив двох суперників, а через кілька секунд повторив цей трюк із ще двійкою опонентів і побіг в атаку на ворота Фрайбурга.

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Відзначимо, що Джайдон Санчо результативно розпочав сезон 2018/19 і його внесок у лідерство Борусії Д у Бундеслізі є чималим. Фланговий форвард уже провів 13 матчів у чемпіонаті, в яких забив 4 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

Відео фінтів Санчо:

Німеччина13 турСігнал Ідуна Парк (Дортмунд)

Борусія Дортмунд - Фрайбург: Субота 01 грудня 2018

Борусія Дортмунд
Матч завершено
2 : 0
Фрайбург
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Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Відеоновини Джайдон Санчо Джайдон Санчо Борусія Дортмунд - Фрайбург
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