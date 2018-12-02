Санчо впродовж однієї атаки двічі пошив у дурні суперників однаковим фінтом

Вінгер дортмундської Борусії Джайдон Санчо вкотре продемонстрував свій неабиякий талант. Цього разу дісталося оборонцям Фрайбурга – суперника "джмелів" у 13-му турі німецької Бундесліги.

18-річний англієць в одному з епізодів поєдинку отримав м'яч у центрі поля, класним фінтом знищив двох суперників, а через кілька секунд повторив цей трюк із ще двійкою опонентів і побіг в атаку на ворота Фрайбурга.

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Відзначимо, що Джайдон Санчо результативно розпочав сезон 2018/19 і його внесок у лідерство Борусії Д у Бундеслізі є чималим. Фланговий форвард уже провів 13 матчів у чемпіонаті, в яких забив 4 м'ячі та віддав 7 результативних передач.

Відео фінтів Санчо: