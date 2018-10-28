Санчо став другим наймолодшим іноземним автором дубля в Бундеслізі

Форвард дортмундської Борусії Джайдон Санчо відзначився дублем у матчі з Гертою (2:2) і став другим наймолодшим іноземним гравцем, кому це вдалось.

У матчі 9 туру Бундесліги Борусія Д вдома втратила очки з берлінською Гертою (2:2). У складі господарів дублем відзначився англієць Джайдон Санчо.

Борусія Д – Герта – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Таким чином, форвард став другим наймолодшим гравцем з іншої країни, якому вдавалось оформити дубль у матчі Бундесліги. На момент досягнення Санчо було 18 років та 216 днів. Перша сходинка у нинішнього футболіста Тоттенхема Сон Хин Міна (18 років та 135 днів).

Борусія після 9 турів має 21 очко та лідирує в турнірній таблиці Бундесліги.