Санчо роздумує про відхід з Борусії Д – на вундеркінда претендують кілька європейських грандів

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо може змінити місце роботи найближчим часом.

Джейдон Санчо незадоволений своїм станом справ у таборі "джмелів" і хоче покинути клуб, повідомляє Daily Mail.

Реал приготував за Санчо більше 100 млн євро

19-річний талант образився на клуб через штраф у 100 тисяч євро за пізнє повернення зі збірної Англії. Також Джейдон має претензії до головного тренера Люсьєна Фавра, який замінив вінгера на 36-й хвилині матчу проти Баварії (0:4).

Потенційними покупцями Санчо ЗМІ називають Реал, Ліверпуль, МЮ, ПСЖ і Барселону.

В поточному сезоні Бундесліги гравець провів 8 матчів, в яких відзначився трьома голами та 5-ма асистами.

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