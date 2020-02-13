toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ДИНАМО - ТОБОЛ ДИНАМО U-19 - ДИНАМО ЗАГРЕБ U-19 УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Санчо погодився на трансфер у Манчестер Юнайтед – відомі деталі особистого контракту

07:30 1161 Читать на русском
Санчо погодився на трансфер у Манчестер Юнайтед – відомі деталі особистого контракту
Джейдон Санчо та Марко Ройс / Фото ФК Борусія Д

Схоже, влітку на фанатів Манчестер Юнайтед очікує приголомшлива новина.

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо дав попередню згоду на перехід у Манчестер Юнайтед, повідомляє Mirror.

Санчо може покинути Борусію Д влітку – Манчестер Юнайтед готує шалену пропозицію

В таборі манкуніанців обіцяють для 19-річного англійця зарплату у розмірі 240 тисяч євро на тиждень, що зробить його одним з найвисокооплачуваніших гравців МЮ. Сама сума трансферу становитиме близько 150 млн євро.

У поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 19 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 13-ма асистами.

Володар "Золотого м'яча", чемпіони світу, найкращий бомбардир АПЛ – британський ЗМІ обрав топ-трансфери десятиліття

blog_ava
Динамо – Тобол – 2:4 – відео голів та огляд матчу
00:19
606
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Англії Німеччина Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Трансфери Борусії Дортмунд Трансфери Чемпіонату Німеччини Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
12
год
:
9
хв
Мілан
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук