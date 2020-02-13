Санчо погодився на трансфер у Манчестер Юнайтед – відомі деталі особистого контракту

Схоже, влітку на фанатів Манчестер Юнайтед очікує приголомшлива новина.

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо дав попередню згоду на перехід у Манчестер Юнайтед, повідомляє Mirror.

Санчо може покинути Борусію Д влітку – Манчестер Юнайтед готує шалену пропозицію

В таборі манкуніанців обіцяють для 19-річного англійця зарплату у розмірі 240 тисяч євро на тиждень, що зробить його одним з найвисокооплачуваніших гравців МЮ. Сама сума трансферу становитиме близько 150 млн євро.

У поточному сезоні Бундесліги Санчо провів 19 матчів, в яких відзначився 12-ма голами та 13-ма асистами.

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