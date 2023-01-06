Санчо з жовтня не грає за Манчестер Юнайтед. Ерік Тен Хаг відсторонив футболіста через погану фізичну форму та ментальні проблеми. Головний тренер надав свіжу інформацію про стан англійського вінгера.

Тен Хаг відсторонив ще одну зірку Манчестер Юнайтед від тренувань з командою

"Я хотів би бачити Джейдона в команді якнайраніше. Роблю все від себе залежне, але не форсуватиму його повернення. Потрібно проявити терпіння, хоч це і важко, оскільки нам в атаці бракує такого футболіста.

Санчо на правильному шляху. Наразі він ще не набрав необхідні кондиції. Мова про фізичну форму, але все пов'язано з психологічним станом.

Джейдон індивідуально працював у Нідерландах, а тепер в Англії. Він вже на тренувальній базі в Керрингтоні, він прогресує. Наступним кроком стане повернення до командних тренувань", – сказав Ерік Тен Хаг.

Санчо влітку 2021-го перейшов з Дортмунда в МЮ за 85 мільйонів євро, але не зумів перенести свою вражаючу результативність з Бундесліги в АПЛ.

Зінченку і Ко потрібно зруйнувати прокляття заради чемпіонства: 5 сезонів Арсенала, коли казка стала провалом