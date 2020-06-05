Санчо іронічно відреагував на штраф Бундесліги за свою зачіску, а потім видалив твіт

Півзахисник дортмундської Борусії Джейдон Санчо відреагував на рішення Бундесліги оштрафувати його за порушення правил карантину.

Напередодні Санчо і захисник "джмелів" Мануель Аканджі були покарані штрафом за стрижку у відомого перукаря з Дюссельдорфа Вінні Нана Каркарі в домашніх умовах без дотримання санітарно-епідеміологічних норм.

Санчо літав в Англію у розпал пандемії – Борусія Д не знала про подорожі свого таланта

Схоже, зірка "джмелів" не надто серйозно сприйняв цю подію, залишивши у своєму Твіттері лаконічний коментар: "Посміховисько DFL!". Незабаром футболіст видалив твіт.

Цікаво, що спортивний директор Борусії Майкл Цорк відповідально поставився до рішення Німецької футбольної ліги (DFL) і зазначив, що з гравцями і перукарем були проведені роз'яснювальні бесіди.

Санчо та Тюрам долучилися до протестів через скандальне вбивство у США – юні зірки Бундесліги стали героями світових ЗМІ