toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Німеччина
ДИНАМО КОРОНАВІРУС УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Санчо іронічно відреагував на штраф Бундесліги за свою зачіску, а потім видалив твіт

21:30 52 Читать на русском
Санчо іронічно відреагував на штраф Бундесліги за свою зачіску, а потім видалив твіт
Джейдон Санчо / Getty images

Півзахисник дортмундської Борусії Джейдон Санчо відреагував на рішення Бундесліги оштрафувати його за порушення правил карантину.

Напередодні Санчо і захисник "джмелів" Мануель Аканджі були покарані штрафом за стрижку у відомого перукаря з Дюссельдорфа Вінні Нана Каркарі в домашніх умовах без дотримання санітарно-епідеміологічних норм.

Санчо літав в Англію у розпал пандемії – Борусія Д не знала про подорожі свого таланта

Схоже, зірка "джмелів" не надто серйозно сприйняв цю подію, залишивши у своєму Твіттері лаконічний коментар: "Посміховисько DFL!". Незабаром футболіст видалив твіт.

Цікаво, що спортивний директор Борусії Майкл Цорк відповідально поставився до рішення Німецької футбольної ліги (DFL) і зазначив, що з гравцями і перукарем були проведені роз'яснювальні бесіди.

Санчо та Тюрам долучилися до протестів через скандальне вбивство у США – юні зірки Бундесліги стали героями світових ЗМІ

blog_ava
Спокушав Динамо і втягнув у скандал великих ворогів – Яя Туре пройшов шлях від легенди АПЛ до посміховиська за два роки
12:00
4287
Теги
Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
22
хв
Шахтар
17:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук