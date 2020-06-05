Санчо і ще один гравець Борусії Д отримали штраф через свої стрижки

Два футболісти дортмундської Борусії оштрафовані Німецькою футбольною лігою (DFL) за порушення санітарно-епідеміологічних вимог.

Джейдон Санчо і захисник "джмелів" Мануель Аканджі покарані штрафом за стрижку у відомого перукаря з Дюссельдорфа Вінні Нана Каркарі в домашніх умовах без дотримання необхідних норм, повідомляє Kicker.

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На фото, які з'явилися в соціальних мережах, футболісти після процедури стрижки позували без масок. За неофіційною інформацією, стриглися у Каркарі ще 4 гравці Борусії – Аксель Вітсель, Торган Азар, Рафаель Геррейро і Дан-Аксель Загаду, проте підтвердити це не вдалося. Вони уникли покарання.

Спортивний директор Борусії Майкл Цорк розкритикував поведінку Санчо та Аканджі і зазначив, що з гравцями і перукарем були проведені роз'яснювальні бесіди. Суми штрафів не розголошуються.

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