Санчо має намір повернутися в дортмундську Борусію, інформує Bild. Для 25-річного англійця було б "справою серця" знову одягнути футболку німецької команди, оскільки він ніколи не відчував себе так комфортно в жодному іншому клубі.

Борусія Д може втретє повернути списану зірку Манчестер Юнайтед

Джейдон готовий піти на зниження зарплати, щоб перейти в команду Бундесліги, про що повідомив керівництву Дортмунда. На Олд Траффорд Санчо заробляє близько 16 мільйонів євро за сезон. У Борусії він готовий грати за половину цієї суми.

Санчо найкраще розкривав себе саме в Борусії – в першому циклі він провів 125 матчів, в яких безпосередньо долучився до 109 голів. Під час короткочасного повернення в 2024 році допоміг команді дійти до фіналу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, у складі Борусії Д Санчо загалом провів 158 матчів, в яких відзначився 53 голами і 67 асистами. Transfermarkt оцінює Санчо в 28 мільйонів євро. Контракт гравця з Манчестер Юнайтед діє до 2026 року.

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