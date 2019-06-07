Санчо декласував Де Лігта – момент дня у Лізі націй

Італія — 10:40 806
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Україна – Сербія: троє гравців "синьо-жовтих" не потрапили до заявки на матчЗбірна України — 10:25 3811
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Шевченко подає приклад Льову, гучні повернення в Іспанії, феєрія Франції та Італії: головні фішки 3 туру євровідборуЄвро-2020 — 09:00 999
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Україна – Сербія: анонс матчу кваліфікації до Євро-2020Євро-2020 — 08:00 9487
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