Санчо декласував Де Лігта – момент дня у Лізі націй

Вінгер збірної Англії Джейдон Санчо запам'ятався чудовим фінтом у півфіналі Ліги націй проти збірної Нідерландів (1:3).

До фіналу не вийшов, зате кинув у "будиночок" Де Лігту, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

Нідерланди – Англія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Момент із розкішним обіграшем Санчо лідера Аякса став найвидовищним у другому матчі 1/2 фіналу Ліги націй. Щоправда, цього не вистачило для загального успіху англійців. Підопічні Гарета Саутгейта поступилися "помаранчевим" і позмагаються за бронзові нагороди зі збірною Швейцарії.