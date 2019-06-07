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Санчо декласував Де Лігта – момент дня у Лізі націй

09:25 1016 Читать на русском
Санчо декласував Де Лігта – момент дня у Лізі націй
Рашфорд і Санчо / фото із соцмереж

Вінгер збірної Англії Джейдон Санчо запам'ятався чудовим фінтом у півфіналі Ліги націй проти збірної Нідерландів (1:3).

73’ Маттейс Де Лігт
97’ Квінсі Промес
114’ Квінсі Промес
 
Маркус Рашфорд 32’
32’ Маркус Рашфорд
73’ Маттейс Де Лігт
97’ Квінсі Промес
114’ Квінсі Промес

До фіналу не вийшов, зате кинув у "будиночок" Де Лігту, повідомляє офіційний твіттер УЄФА.

Нідерланди – Англія – 3:1 – відео голів та огляд матчу

Момент із розкішним обіграшем Санчо лідера Аякса став найвидовищним у другому матчі 1/2 фіналу Ліги націй. Щоправда, цього не вистачило для загального успіху англійців. Підопічні Гарета Саутгейта поступилися "помаранчевим" і позмагаються за бронзові нагороди зі збірною Швейцарії.

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