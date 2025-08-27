Джейдон Санчо не захотів переїжджати до Риму, інформує Джанлука Ді Марціо. Це сталося на зустрічі агента гравця Емека Обасі зі спортивним директором "джаллороссі" Фредеріком Массарою у вівторок, 26 серпня. Ймовірно, причиною відмови стало небажання Джейдона йти на поступки в питаннях зарплати: Рома не могла собі дозволити платити йому зарплату, яку він отримує на Олд Траффорд.

Манчестер Юнайтед поставив Санчо жорсткий ультиматум через трансфер у Рому

Повідомляється, що в якості альтернативної кандидатури Санчо римляни розглядають 19-річного Тайріка Джорджа з Челсі, чиї інтереси також представляє Обасі. Гравець згоден приєднатися до Роми – але не на правах оренди.

Масару такий варіант влаштував, і він залишився в Лондоні, щоб домовитися з Челсі.

Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Фулхем – лондонці врятували нічию, Бруну Фернандеш зганьбився при пенальті