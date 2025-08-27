Санчо дав Ромі остаточну відповідь – під час зустрічі двох сторін стався несподіваний поворот
Вінгер Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо остаточно відмовив Ромі.
Джейдон Санчо не захотів переїжджати до Риму, інформує Джанлука Ді Марціо. Це сталося на зустрічі агента гравця Емека Обасі зі спортивним директором "джаллороссі" Фредеріком Массарою у вівторок, 26 серпня. Ймовірно, причиною відмови стало небажання Джейдона йти на поступки в питаннях зарплати: Рома не могла собі дозволити платити йому зарплату, яку він отримує на Олд Траффорд.
Повідомляється, що в якості альтернативної кандидатури Санчо римляни розглядають 19-річного Тайріка Джорджа з Челсі, чиї інтереси також представляє Обасі. Гравець згоден приєднатися до Роми – але не на правах оренди.
Масару такий варіант влаштував, і він залишився в Лондоні, щоб домовитися з Челсі.
