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Санчо – пріоритетна трансферна ціль Манчестер Юнайтед на січень, – The Sun

12:12 581 Читать на русском
Санчо – пріоритетна трансферна ціль Манчестер Юнайтед на січень, – The Sun
Джейдон Санчо

Вінгер дортмундської Борусії Джейдон Санчо цієї зими нібито має шанси перейти в АПЛ.

Манчестер Юнайтед визначив головну трансферну ціль на зиму – придбати Джейдона Санчо. "Дияволи" готують понад 100 мільйонів фунтів для запрошення 19-річного вінгера, а Уле Гуннар Сульшер бачить його пріоритетним варіантом на підсилення, інформує The Sun.

За інформацією "жовтого" видання, норвезькому фахівцю пообіцяли креативного хавбека за гроші з продажу Лукаку. Запрошення Санчо – мрія Сульшера. Цим грандіозним трансфером Манчестер Юнайтед хоче підкріпити свої претензії на вихід у Лігу чемпіонів.

Днями стало відомо, що Борусія подвоїла зарплатню Джейдону до 190 тисяч фунтів на тиждень після того, як він влітку проявив лояльність до клубу та відмовився розглядати пропозиції МЮ та ПСЖ. У Дортмунді поки що нічого не чули про нову пропозицію з Англії.

Санчо перейшов у Борусію з Ман Сіті, а минулому сезоні став однією з ключових фігур на Сігнал Ідуна Парк, набравши 32 бали за системою гол+пас у 43 поєдинках.

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