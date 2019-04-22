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Санчеш готовий залишити Баварію

13:01 146 Читать на русском
Санчеш готовий залишити Баварію
Ренату Санчеш / соцмережі

Півзахисник Баварії Ренату Санчеш не може пробитись в основну команду і планує влітку змінити клуб.

"Всі знають, що я хочу грати більше. П'ять хвилин мені недостатньо. Грати – це те, що я люблю. Я роблю все можливе на кожному тренуванні. Тренер це знає, мої товариші по команді теж. Я завжди повинен бути готовий. У мене є впевненість у собі. І я граю добре, коли отримую шанс.

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Я думаю, що влітку перейду в іншу команду. Побачимо, буде це оренда, чи повноцінний трансфер", – розповів Санчеш в коментарі Bild.

В поточному сезоні Ренату Санчеш провів у складі Баварії 23 матчі у всіх турнірах, виходячи в основному на заміну, відзначився 1 голом та 3 гольовими передачами.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Ренату Санчеш Ренату Санчеш
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