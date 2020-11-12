Національна команда Чилі ризикує втратити головну зірку перед матчами відбору на ЧС-2022.

Алексіс Санчес травмувався на тренуванні збірної Чилі та достроково покинув заняття, повідомляє Cds.

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Лікарі діагностували у форварда Інтера пошкодження м'язу. Наставник чилійської збірної заявив, що 31-річний гравець може пропустити найближчі поєдинки кваліфікації на ЧС-2022. У листопаді збірна Чилі зіграє проти Перу та Венесуели.

У нинішньому сезоні Серії А Санчес провів 5 матчів, в яких відзначився асистом. Нагадаємо, Інтер є суперником Шахтаря у групі Ліги чемпіонів.

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