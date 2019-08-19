Санчес вже завтра може пройти медогляд в Інтері, – ЗМІ

Чилійський форвард Манчестер Юнайтед близький до повернення в чемпіонат Італії.

"Червоні дияволи" та Інтер наблизились до компромісу щодо оренди Алексіса Санчеса, інформує сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Якщо переговори закінчаться успішно, то Санчес може прибути в Мілан на медогляд вже у вівторок, 20 серпня. У Інтера буде право викупу чилійця після сезону 2019/20. Також джерело підтвердило, що Манчестер Юнайтед доведеться платити частину зарплатні форварда, якщо угода таки відбудеться.

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Нагадаємо, Санчес раніше вже виступав у чемпіонаті Італії – з 2006 по 2011 рік він захищав кольори Удінезе.