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Санчес приїхав на базу Манчестер Юнайтед під пісню "Тепер ми вільні"

15:12 268 Читать на русском
Санчес приїхав на базу Манчестер Юнайтед під пісню "Тепер ми вільні"
Алексіс Санчес / Sky Sports

Схоже, форвард манкуніанців Алексіс Санчес натякає, що він задоволений відходом Жозе Моурінью з посади головного тренера Манчестер Юнайтед.

Чилійський форвард у сторіс в Instagram опублікував відео, де він на автомобілі заїжджає на базу "червоних дияволів". При цьому у салоні лунає пісня "Now We Are Free" ( Тепер ми вільні, прим. – "Футбол 24"), яка є саундтреком до фільму "Гладіатор".

"Моурінью дав мені шанс зіграти за найкращу команду світу", – Санчес спростував чутки про ставки на відхід тренера МЮ

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью після поразки від Ліверпуля. Виконувати обов'язки головного тренера МЮ до кінця поточного сезону буде легендарний гравець "червоних дияволів" Уле Гуннер Сульшер.

До слова, зараз Алексіс продовжує відновлення від травми підколінного сухожилля.

Сульшер в МЮ: чого чекати від тренера, який досяг успіху з резервом "дияволів" і в Норвегії, але провалився в АПЛ

Теги
Англія Алексіс Санчес Алексіс Санчес Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью Жозе Моурінью
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