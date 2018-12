Санчес приїхав на базу Манчестер Юнайтед під пісню "Тепер ми вільні"

Схоже, форвард манкуніанців Алексіс Санчес натякає, що він задоволений відходом Жозе Моурінью з посади головного тренера Манчестер Юнайтед.

Чилійський форвард у сторіс в Instagram опублікував відео, де він на автомобілі заїжджає на базу "червоних дияволів". При цьому у салоні лунає пісня "Now We Are Free" ( Тепер ми вільні, прим. – "Футбол 24"), яка є саундтреком до фільму "Гладіатор".

"Моурінью дав мені шанс зіграти за найкращу команду світу", – Санчес спростував чутки про ставки на відхід тренера МЮ

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед звільнив Жозе Моурінью після поразки від Ліверпуля. Виконувати обов'язки головного тренера МЮ до кінця поточного сезону буде легендарний гравець "червоних дияволів" Уле Гуннер Сульшер.

До слова, зараз Алексіс продовжує відновлення від травми підколінного сухожилля.

