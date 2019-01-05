Санчес помилково сів на місце Сульшера після заміни в матчі Кубка Англії – курйоз дня

Чилійський форвард потрапив у курйозну ситуацію під час матчу Кубка Англії між МЮ і Редінгом.

Алексіс розпочав поєдинок у стартовому складі, однак на 64-й хвилині Сульшер вирішив його замінити. Після заміни гравець пішов на лаву для запасних і сів на місце, де зазвичай сидить головний тренер.

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Сульшера це не надто спантеличило, і він з посмішкою попросив Санчеса пересісти на місця для футболістів.