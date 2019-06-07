Алексіс Санчес отримав пропозицію від Атлетіко

Нападник англійського Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес у літнє трансферне вікно може перейти до мадридського Атлетіко.

"Матрацники" запропонували чилійцю 3-річний контракт. Про це журналіст Ніколо Скіра написав у своєму твіттері.

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Санчес втратив місце в основі Манчестер Юнайтед у сезоні 2018/19 і може покинути Олд Траффорд влітку. Боси манкуніанського клубу не проти відходу 30-річного нападника, оскільки той є одним із найвисокооплачуваніших гравців Юнайтед.

Раніше агент Санчеса мав зустріч із представниками Ювентуса та Інтера, однак вони хочуть, щоб Алексіс зменшив власні фінансові апетити. Форвард нібито хоче заробляти 12 млн євро за сезон. Про запропоновані Атлетіко фінансові умови наразі нічого невідомо.

У сезоні 2018/19 чилієць провів 20 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив лише 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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