Санчес не збирається повертатись до Манчестер Юнайтед після оренди в Інтері

Чилійський форвард хоче продовжити кар'єру за межами Олд Траффорд і після закінчення сезону 2019/20.

Алексіс Санчес не планує повертатися в Манчестер Юнайтед після закінчення орендного договору з Інтером, інформує Corriere dello Sport.

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30-річний нападник сподівається, що міланці зможуть домовитися з "червоними дияволами" щодо повноцінного викупу, і він затримається в Італії довше, ніж на один сезон. Інтер також розраховує на довгострокову співпрацю із Санчесом, однак остаточне рішення буде залежати від виступів гравця.

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Ще однією проблемою може стати велика зарплатня форварда (близько 400 тисяч фунтів в тиждень). Нагадаємо, упродовж річної оренди Інтер оплатить лише частину гонорару чилійця, решту йому продовжує платити Манчестер Юнайтед.