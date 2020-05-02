Санчес може залишитися в Серії А після оренди в Інтері

Нападник міланського Інтера Алексіс Санчес, права на якого належать англійському Манчестер Юнайтед, отримав новий варіант продовження кар'єри в чемпіонаті Італії.

Послугами досвідченого чилійця зацікавилась Рома, повідомляє Sky Sport Italia.

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"Вовки" спробують реанімувати кар'єру Санчеса після Інтера. Римляни, щоправда, поки теж зацікавлені лише в оренді форварда. Деталі потенційної угоди наразі невідомі. Чинний контракт 31-річного виконавцю з МЮ розрахований до літа 2022-го.

У нинішньому сезоні Алексіс Санчес провів 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі.

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