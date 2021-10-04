Алексіс Санчес має можливість обирати між трьома топ-чемпіонатами
Нападник Інтера Алексіс Санчес користується попитом на трансферному ринку.
У послугах форварда зацікавлені одразу 4 клуби, серед яких – Марсель, Вест Хем, Севілья та Бетіс, повідомляє Calciomercato.
Інтер безкоштовно готовий віддати Санчеса
Керівництво Інтера вже давно прагне попрощатись з чилійцем, чинний контракт якого розрахований до літа 2023-го. Проте, за чутками, у таборі "нерадзуррі" готові навіть безкоштовно відпустити Алексіса. На заваді трансферу може стати зарплата нападника, яка становить близько 7 млн євро на рік.
У нинішньому сезоні Серії А Санчес взяв участь лише у трьох матчах, але результативними діями поки не відзначався.
ПСЖ усіх нагнув, Мессі спровокував Роналду, а Реал програв війну шейхам – найголовніше про літнє трансферне вікно 2021