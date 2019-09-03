Санчес гратиме за Інтер під номером, який фанати вважають нефартовим

Чилійський нападник визначився зі своїм номером у складі італійського гранда.

Алексіс Санчес гратиме в Інтері під сьомим номером, інформує офіційний твіттер італійського клубу.

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Попри зірковий статус, "сімка" має не надто позитивну репутацію серед фанатів "нерадзуррі". Після відходу Луїша Фігу жоден власник цієї футболки не зміг продемонструвати своїх найкращих якостей у Інтері, хоча список не обійшовся без статусних виконавців: Коутінью, Куарежма, Канселу, Кондогбія тощо. До слова, подібні побоювання щодо Алексіса були у фанатів Манчестер Юнайтед, які також невдоволені своїми сьомими номерами останніх років. Санчес продовжив неприємну традицію "червоних дияволів", а тепер здійснить нову спробу розвіяти забобони.

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Нагадаємо, 30-річний чилієць перейшов в Інтер на правах оренди до кінця поточного сезону.