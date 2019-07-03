Санчес Флорес покинув Шанхай Шеньхуа

Китайський Шанхай Шеньхуа оголосив про звільнення Кіке Санчеса Флореса з посади головного тренера.

54-річний фахівець покинув "білих дияволів", повідомляє офіційний сайт Шанхай Шеньхуа.

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Санчес Флорес працював із китайським клубом із грудня 2018 року. Однак, сезон-2019 шанхайці проводять не надто вдало. Після 15-ти турів команда посідає 14-те місце та лише на очко випереджає зону вильоту та на два – Тяньцзинь Суньцзян, який замикає турнірну таблицю.

Кіке Санчес Флорес раніше працював із Хетафе, Валенсією, Бенфікою, мадридським Атлетіко, Аль-Ахлі, Аль-Айном, Уотфордом та Еспаньйолом.