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Санчес Флорес покинув Шанхай Шеньхуа

3 липня 18:27 246 Читать на русском
Санчес Флорес покинув Шанхай Шеньхуа
Кіке Санчес Флорес / EFE

Китайський Шанхай Шеньхуа оголосив про звільнення Кіке Санчеса Флореса з посади головного тренера.

54-річний фахівець покинув "білих дияволів", повідомляє офіційний сайт Шанхай Шеньхуа.

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Санчес Флорес працював із китайським клубом із грудня 2018 року. Однак, сезон-2019 шанхайці проводять не надто вдало. Після 15-ти турів команда посідає 14-те місце та лише на очко випереджає зону вильоту та на два – Тяньцзинь Суньцзян, який замикає турнірну таблицю.

Кіке Санчес Флорес раніше працював із Хетафе, Валенсією, Бенфікою, мадридським Атлетіко, Аль-Ахлі, Аль-Айном, Уотфордом та Еспаньйолом.

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Теги
Світ Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа Кіке Санчес Флорес Кіке Санчес Флорес Китай
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