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Санчес Флорес офіційно очолив китайський Шанхай Шеньхуа

15:36 144 Читать на русском
Санчес Флорес офіційно очолив китайський Шанхай Шеньхуа
Кіке Санчес Флорес / фото із соцмереж

Колишній наставник Атлетіко, Бенфіки та Валенсії Кіке Санчес Флорес продовжить тренерську Кар'єру в Китаї.

Шанхай Шеньхуа оголосив про призначення Кіке Санчеса Флореса на посаду головного тренера, повідомляє прес-служба клубу. Умови угоди з іспанським фахівцем поки не уточнюються.

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В минулому сезоні Шанхай Шеньхуа фінішував на сьомій сходинці в турнірній таблиці китайської Суперліги, набравши 38 очок і на 30 пунктів відставши від Шанхай СІПГ, який посів перше місце.

Останнім місцем роботи Флореса був Еспаньйол, який він очолював з 2016 по 2018 рік. За свою тренерську кар'єру він також встиг попрацювати в таких клубах, як Хетафе, Валенсія, Бенфіка, Атлетіко, Аль-Ахлі, Аль-Айн і Уотфорд.

Теги
Світ Кіке Санчес Флорес Кіке Санчес Флорес Шанхай Шеньхуа Шанхай Шеньхуа Китай
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