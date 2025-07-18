Мілан ризикує не прийняти матчі чемпіонату Європи 2032 року, який Італія проведе спільно з Туреччиною. Після того, як стадіон Сан-Сіро не отримав фінал Ліги чемпіонів 2027 року, УЄФА знову відхилив його заявку. Єдиним рішенням було б будівництво нового стадіону, інформує Sky Sport.

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Стадіон Сан-Сіро не відповідає необхідним вимогам для проведення Євро-2032, незважаючи на те, що Мілан є ідеальним містом з точки зору вимог УЄФА щодо транспорту, розміщення тощо. Це з'ясувалося на зустрічі, що відбулася в Палаццо Маріно, резиденції муніципалітету Мілана, в присутності представників Інтера, Мілана, Федерації футболу Італії (FIGC) і УЄФА, а також самого мера Джузеппе Сали.

Це була одна з одинадцяти зустрічей, запланованих для оцінки ситуації на стадіонах з метою ухвалення остаточного рішення щодо п'яти стадіонів, які прийматимуть турнір влітку 2032 року. Федерація футболу Італії (FIGC) повинна повідомити про своє рішення УЄФА до жовтня, а будівельні роботи повинні розпочатися не пізніше березня 2027 року.

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