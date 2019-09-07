Самюель Ето'О оголосив про завершення кар’єри

Екс-форвард Барселони і збірної Камеруну Самуель Ето'О на своїй сторінці в Instagram оголосив про завершення кар'єри.

"Це кінець. Попереду новий виклик. Спасибі всім велике", – написав Ето'О.

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Останнім клубом в кар'єрі Ето'О був Катар, в складі якого він провів 11 матчів і забив 4 м'ячі. За свою багаторічну кар'єру, серед інших клубів, форвард встиг пограти за Реал, Інтер, Анжи, Сампдорію, Евертон, але головною командою в кар'єрі Ето'О була Барселона, в складі якої він забив 108 м'ячів у 145 проведених матчах.

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Також в активі Самюеля Ето'О 118 матчів і 56 забитих голів у футболці збірної Камеруну, разом з якою він взяв участь в трьох чемпіонатах світу – 1998, 2002 і 2014 років.