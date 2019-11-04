Сампдорія у компенсований час перемогла СПАЛ – Клаудіо Раньєрі здобув першу звитягу на чолі генуезців

В матчі 11-го туру Серії А СПАЛ не зміг втримати нічию із Сампдорією.

СПАЛ та Сампдорія займали передостанню та останню позиції в турнірній таблиці, тому перемога сьогодні була дуже важливою для обох команд. Як наслідок, матч виявився доволі рівним, хоча господарі у першому таймі виглядали гостріше – зокрема, Стрефацца двічі пробив з меж штрафного (м'яч пройшов поруч з каркасом), а постріл Реки з близької відстані потягнув голкіпер. У генуезців можна згадати непоганий дальній удар Бонаццолі, який пролетів над поперечиною.

Расизм, страхітлива травма, приниження Баварії та Барси, Вокер підриває Зінченка, а Фонсека в порядку – огляд вікенду

По перерві гра стала більш засушливою – команди боялися ризикувати. У СПАЛА з нечисленних моментів виділялося удар головою у виконанні Петаньї, а Сампдорія відповіла пострілом Екдаля з лінії штрафного. Обидва пройшли вище воріт. Здавалося, що матч так і завершиться без голів, однак заміна головного тренера гостей Клаудіо Раньєрі все перегорнула: на 90-й хвилині на полі з'явився Капрарі, а на 90+1-й Джанлука головою підправив удар Раміреса – 0:1! СПАЛ капітулював.

Таким чином, Самдорія набрала 9 очок і піднялася на вісімнадцяту позицію в турнірній таблиці. СПАЛ, маючи в активі лише 7 залікових балів, її замикає.

Брутальне Динамо та перфоменс львів'ян, фіаско топ-клубів і перемоги легіонерів: огляд футбольного тижня у мемах