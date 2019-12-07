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Сампдорія продовжила контракт з Квальяреллою

14:13 215 Читать на русском
Сампдорія продовжила контракт з Квальяреллою
Фабіо Квальярелла / Getty Images

Генуезький клуб пролонгував угоду зі своїм форвардом Фабіо Квальяреллою ще на один сезон.

Італійський футбольний клуб Сампдорія офіційно оголосив про продовження контракту з 36-річним нападником Фабіо Квальяреллою. Про це генуезці повідомили на клубному сайті. Угоду, яка закінчувалась влітку наступного року, досвідчений нападник пролонгував до 30 червня 2021 року.

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До слова, Квальярелла розпочав свій шлях у дорослому футболі у 1999 році в Торіно. Всю свою футбольну кар’єру форвард провів в Італії і окрім "гранатових" встиг пограти за Фіорентину, Асколі, Удінезе, Наполі, Ювентус та Сампдорію. За "блучерк’яті" Фабіо зіграв сезон 2006/07, а згодом повернувся сюди у 2016 р.

Минулого сезону Квальярелла став найкращим бомбардиром Серії А, забивши 26 м'ячів в 37 матчах. Загалом, за Сампдорію він провів 184 матчі і забив 78 голів.

Кальярі на останній хвилині вирвав перемогу над Сампдорією у фантастичному матчі із сімома голами

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Італія Фабіо Квальярелла Фабіо Квальярелла Сампдорія Сампдорія
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