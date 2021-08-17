Сампдорія працює над підписанням Супряги – у клубі озвучили умови для трансферу
Спортивний директор "блучерк'ятті" Карло Ості висловився щодо потенційного підсилення форвардом Динамо Владиславом Супрягою.
"Супряга – класний гравець, молодий футболіст із чудовими перспективами. Але спершу нам треба попрощатись із нашими гравцями атаки, а потім підписувати нових виконавців", – цитує Ості Сorriere dello Sport.
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Очікується, що вже завтра, 18 серпня, Сампдорія відпустить свого центрфорварда Антоніно Ла Гуміну в оренду в Комо, що відкриє двері для трансферу нападника киян. Динамо ж, за інформацією ЗМІ, отримає 1-1,5 млн євро за річну оренду Супряги і 6,5-7,5 мільйонів, якщо італійці захочуть у подальшому викупити українця.
Минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі "біло-синіх", відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму.
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