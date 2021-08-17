"Супряга – класний гравець, молодий футболіст із чудовими перспективами. Але спершу нам треба попрощатись із нашими гравцями атаки, а потім підписувати нових виконавців", – цитує Ості Сorriere dello Sport.

"Йде уповільнений контакт": Динамо і Сампдорія досі узгоджують трансфер Супряги

Очікується, що вже завтра, 18 серпня, Сампдорія відпустить свого центрфорварда Антоніно Ла Гуміну в оренду в Комо, що відкриє двері для трансферу нападника киян. Динамо ж, за інформацією ЗМІ, отримає 1-1,5 млн євро за річну оренду Супряги і 6,5-7,5 мільйонів, якщо італійці захочуть у подальшому викупити українця.

Минулого сезону Владислав Супряга провів 31 поєдинок у складі "біло-синіх", відзначившись трьома голами та п'ятьма асистами. У нинішній кампанії форвард ще не грав через травму.

Із Динамо – на вихід: Луческу втратив віру у Супрягу і ще 12 динамівців, серед яких навіть вчорашні лідери