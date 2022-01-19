Генуезький клуб лише якихось два дні перебував без головного тренера. Команду замість Роберто Д'Аверси очолив Марко Джампаоло, повідомляє офіційний сайт Сампдорії.

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Досвідчений фахівець підписав контракт до кінця нинішнього сезону із опцією продовження до літа 2024-го. Головний завданням для нового тренерського штабу стане збереження прописки в Серії А. Після 22 зіграних матчів Сампдорія перебуває на 15 місці в турнірній таблиці – у чотирьох очках над зоною вильоту.

Для Марко Джампаоло це вже другий прихід в Сампдорію. Перша каденція (2016-2019) була доволі успішною, і фахівець отримав запрошення від Мілана. На Сан-Сіро зовсім не вийшло – відставка вже на початку жовтня. Минулий рік Джампаоло провів без роботи після звільнення з Торіно.

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