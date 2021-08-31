Досвідчений форвард приєднався до генуезців, повідомляє офіційний сайт клубу.

Ювентус забрав опальну зірку ПСВ до Італії

Сампдорія орендувала Капуто з опцією обов'язкового викупу. Останні 2 сезони він провів у складі Сассуоло та нарешті дебютував у національній команді. Капуто навіть претендував на поїздку зі "Скуадра Адзуррою" на Євро-2020.

Також "блучерк'яті" взяли в оренду центрбека Ювентуса Раду Дрегушіна. Після цього генуезці вирішили відпустити на тимчасовій основі оборонця Джейсона Мурільйо (Сельта) та нападника Джанлуку Капрарі (Верона).

До слова, новий сезон у Серії А Сампдорія почала з мінімальної поразки від Мілана та нічиєї проти Сассуоло (0:0).

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