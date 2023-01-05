Сампдорія перемогою вшанувала пам'ять Міхайловіча, який помер від раку – відео двох шедеврів для легенди
06:30 - Читать на русском
Сампдорія обіграла Сассуоло в рамках 16 туру Серії А. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Маноло Габ'ядіні 26’
Томмазо Ауджелло 28’
26’ Маноло Габ'ядіні
28’ Томмазо Ауджелло
Сампдорія здобула лише другу перемогу в нинішньому сезоні. Наставник команди Деян Станковіч після гри був небагатослівним: "Ви знаєте, кому ми присвячуємо цю перемогу. Більше мені немає, що додати".
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Фахівець мав на увазі колишнього гравця і тренера генуезців Сінішу Міхайловічу, який помер від лейкемії. Вшанування пам'яті своєї легенди Сампдорія зробила дуже красивим – перемогу над Сассуоло принесли два шедевральні голи. М'яч Ауджелло взагалі дуже схожий на те, що часто робив Міхайловіч під час кар'єри гравця.
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