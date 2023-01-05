Сампдорія здобула лише другу перемогу в нинішньому сезоні. Наставник команди Деян Станковіч після гри був небагатослівним: "Ви знаєте, кому ми присвячуємо цю перемогу. Більше мені немає, що додати".

Мілан переміг Салернітану, яку Очоа врятував від розгрому, Сампдорія вистояла проти Сассуоло

Фахівець мав на увазі колишнього гравця і тренера генуезців Сінішу Міхайловічу, який помер від лейкемії. Вшанування пам'яті своєї легенди Сампдорія зробила дуже красивим – перемогу над Сассуоло принесли два шедевральні голи. М'яч Ауджелло взагалі дуже схожий на те, що часто робив Міхайловіч під час кар'єри гравця.