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Сампдорія орендувала Габ'ядіні з правом викупу

12:45 110 Читать на русском
Сампдорія орендувала Габ'ядіні з правом викупу
Маноло Габ'ядіні / Фото: соцмережі

Нападник Саутгемптона Маноло Габ'ядіні повертається на Батьківщину.

Італійський форвард Маноло Габ'ядіні приєднався до Сампдорії на правах оренди, повідомляє Sky Sport Italia.

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У договорі прописана опція обов'язкового викупу футболіста за 12 мільйонів євро.

Раніше лунала інформація, що у послугах форварда заціквлені Мілан, Фіорентина і Бетіс. Контракт Габ'ядіні з Саутгемптоном був підписаний до 2023 року.

У поточному сезоні Габ'ядіні провів 12 матчів в АПЛ та забив1 гол.

Теги
Трансфери Маноло Габ'ядіні Маноло Габ'ядіні Сампдорія Сампдорія Саутгемптон Саутгемптон Італія
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